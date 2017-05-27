حزب يميني بريطاني يختار سبباً غريباً ليطالب من خلاله بحظر النقاب !

طالب حزب الاستقلال البريطاني (يمين) بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بحجة أنه يحول بين المرأة وحصولها على فوائد فيتامين د، الذي توفره أشعة الشمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال الحزب في بيان رسمي بالتزامن مع استعداد أعضائه للمشاركة في الانتخابات العامة البريطانية في يونيو / حزيران المقبل، إن “حظر النقاب من شأنه مساعدة المسلمات على الاستفادة من أشعة الشمس والحصول على كميات وفيرة من فيتامين د”.

وفي تصريح لإذاعة “إل بي سي” البريطانية، الخميس، أوضحت سوزان إيفانس (الصورة)، نائب رئيس الحزب أن دوافع الحزب في هذا الطلب هي: “الفوائد الطبية لفيتامين د، ثم ما يمثله النقاب من تهديد للأمن”.

ويتواجد فيتامين د في الكثير من المصادر منها: الحليب ومشتقاته، والكبد، والمارغرين، وزيت كبد السمك.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاستقلال البريطاني (تأسس منذ العام 1993) يعادي للهجرة ويطالب بمنع الحجاب كما النقاب، ويؤيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. (ANADOLU)

عكس السير