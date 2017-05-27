زيدان : لا توجد كلمات توفي رونالدو حقه

أكد المدير الفني لـ #ريال_مدريد ، الفرنسي #زين_الدين_زيدان ، أنه لا توجد كلمات يمكن أن توفي المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقه، مبيناً أنه لاعب “قادر على أي شيء عندما يكون في الملعب”.

وتطرق زيدان إلى أن كريستيانو سجل أكثر من 300 هدف مع الريال، وهو الذي قرر الدفع بالبرتغالي في مباريات أقل هذا الموسم لكي يكون في حالة جيدة بنهائي دوري الأبطال الأوروبي، المقرر في 3 يونيو (حزيران) المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي.

وأشار المدرب الفرنسي: “هذه أرقام رائعة، ولكن مع كريستيانو كل شيء ممكن خاصة تسجيل الأهداف”، مبيناً أن الدفع به في مباريات أقل لا يرجع إلى عدم استعداده بدنياً ولكن للرغبة في أن يصل إلى نهائي التشامبيونز ليغ في أفضل حالة ممكنة.

وفي مقابلة لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أثنى “زيزو” على اليوفي وكشف أن الدفع بكريستيانو في مباريات أقل كان قرار اتخذه هو واللاعب سوياً.

وأضاف أن “الدون” لعب كثيراً هذا الموسم ولكنه حصل على الراحة في مرات قليلة وهو الآن في حالة بدنية رائعة فيما تبقى من الموسم الحالي.

وبعد نحو أسبوع من تتويج الريال بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ عام 2012، أعرب زيدان عن امتنانه للفرصة التي جعلته يتولى تدريب الملكي اعتباراً من مطلع 2016.

وأقر الفرنسي بأن المهمة ليست سهلة ولكن شغفه والفريق الفني “الرائع” الذي يعاونه ساعداه على تأديتها، مبيناً “قضيت 3 أو 4 أعوام لكي أستعد للعمل كمدرب، ولكن ما حققناه يرجع بشكل أساسي إلى اللاعبين الرائعين”.

وعند سؤاله عن آخر مباراة بين الريال واليوفي قبل 19 عاماً في نهائي التشامبيونز ليغ، عندما كان لاعباً في صفوف “السيدة العجوز” قبل انضمامه للملكي وحينها خسر الفريق الإيطالي اللقب، قال زيدان إنها “لحظات حزينة في مسيرة أي لاعب ولكن يجب تقبلها”.

وأضاف أن أي مسيرة تترك في اللاعبين ذكريات جيدة وأخرى سيئة “أنا سعيد لأنني توجت باللقب مع ريال مدريد”، مبدياً احترامه لمدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري. ( EFE )

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