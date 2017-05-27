شاب أمريكي ينفق 60 ألف دولار ليتحول إلى ” مخلوق فضائي “

أنفق شاب أمريكي نحو 60 ألف دولار على عمليات جراحية كثيرة للتحول إلى شبيه بمخلوق فضائي، لكن يبدو أن هدفه لن يتحقق بالكامل بسبب مشكلة جراحية بأعضائه التناسلية، إذ أكد له الأطباء أنها جراحة مستحيلة.

وشملت العمليات التي أجراها فيني أون، البالغ من العمر 23 سنة، تغيير لون وحجم العيون وتكبير الأذنين وإطالة الساقين وتغييرات بشكل الوجه والجسد.

وقال فيني في مدينة لوس أنجلوس الشهر الماضي، إنه يريد إجراء جراحة لإزالة أعضائه التناسلية حتى يشبه المخلوق الفضائي غير محدد الجنس وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، إلا أن الأطباء أكدوا له اليوم الجمعة أن العملية مستحيلة لأنها ستكون أول جراحة من نوعها في التاريخ وقد لا يمكنه التبول أبدًا.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن جراح التجميل الأمريكي الشهير الدكتور سايموني قوله :” إن مثل هذه العملية خطيرة للغاية وقد تؤثر على وظائف الجسم الأساسية، خاصة قدرة فيني على التبول وهو إجراء جراحي لم يحدث من قبل”.

وأضاف: “الحقيقة أننا لا نعرف ماذا سيحدث في حال أجرينا العملية، المشكلة الأخرى هي أنه كيف سيفكر فيني بعد 10 أو 15 سنة، لأنه بعد إزالة جميع الجسور لن يكون هناك له أية طريق للعودة لأن يكون ذكرًا أو أنثى”.

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