صحيفة سعودية : توجه لإيقاف برامج التعليم الموازي و التعليم عن بعد

نقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن مصادر لم تسمها أن وزارة التعليم السعودية “تتجه للرفع للمقام السامي بتوصية لإيقاف برامج التعليم الموازي والتعليم عن بُعد والانتساب نهائياً في مرحلة البكالوريوس على مستوى جميع الجامعات السعودية، وستسثنى الدراسات العليا من هذا القرار شريطة تحمّل الطالب جميع التكاليف اللازمة لدراسته”.

وقالت المصادر، بحسب الصحيفة: التوصية المزمع الرفع بها للمقام السامي ستشمل تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتعليم والجامعات؛ لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقاً على تلك البرامج، ووضع الآلية المناسبة لتسديدها، وإعادة المبالغ التي صدرت بها أحكام قضائية سابقاً تُلزم الجامعات بإعادتها.

يذكر أن ديوان المظالم بمنطقة عسير، كان قد ألزم جامعة الملك خالد بأبها -قبل أشهر- بإعادة الرسوم التي حصلت عليها من طلاب ماجستير التعليم الموازي، حيث اعتُبر ذلك مخالفاً للأمر السامي القاضي بإعفاء طلاب “الموازي” من الرسوم الدراسية منذ عام 1429هـ، وفق المصدر ذاته.

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