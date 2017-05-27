فالنسيا يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

جدد #أنطونيو_فالنسيا تعاقده مع #مانشستر_يونايتد حتى يونيو عام 2019، ويمتلك الأكوادوري البالغ 31 عاما بندا في العقد يسمح بالتجديد لعام أخر.

وعبر فالنسيا عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي عن سعادته “مانشستر يونايتد هو حياتي منذ عام 2009، وأنا سعيد بتوقيعي على عقد جديد”.

وأضاف وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز: “الأربعاء (نهائي الدوري الأوروبي) قدمنا للنادي اللقب الأخير الذي ينقصه، وأنه لشرف كبير لي أن أكون قائد الفريق في المباراة النهائية، وأريد أن أشكر جوزيه مورينيو على ثقته بي طيلة الموسم”.

وأنهى: “سأنافس بقوة في المواسم المقبلة، وأود أن أشكر عائلتي وزملائي وبالطبع الجماهير بسبب دعمهم الرائع لي”.

وحصل فالنسيا القادم من ويغان أتلتيك عام 2009، على لقبين من الدوري الإنكليزي ولقب الدوري الأوروبي الموسم الحالي.

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