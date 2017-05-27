قائد الجيش اللبناني : قادرون على اجتثاث الخلايا الإرهابية من مخابئها أينما وجدت

أكّد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، القدرة الاستخباراتية للجيش اللبناني على اجتثاث “الخلايا الإرهابية” من مخابئها أينما وجدت.

وقال عون، خلال تفقده السبت، مقر الفوج المجوقل (المنقول جوا) في جبل لبنان: “إن هذه القدرة تسير جنباً إلى جنب مع مواصلة الوحدات الميدانية مهاجمة مواقع التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية، وتضييق الخناق عليها، وصولاً إلى دحرها بصورة نهائية”.

وطمأن العماد عون أن “استقرار البلاد هو في حمى الجيش، الذي لن يسمح بالعبث به تحت أي ظرف من الظروف”.

ودعا العسكريين إلى “مزيد من الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهمات المرتقبة بروح الشجاعة والالتزام المعهودة فيهم”، منوهاً بـ”العمليات النوعية الاستباقية” التي نفذتها مديرية المخابرات خلال الأيام الماضية في منطقة عرسال.

وأشار إلى أن “توقيف الإرهابيين المسؤولين عن تفجيرات بلدة رأس بعلبك بالسرعة القصوى، قد حال دون استمرارهم في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وجنب وقوع الكثير من الضحايا في صفوف المواطنين”.

ويذكر أن قوة من مخابرات الجيش اللبناني كانت قد قامت، مساء أمس الجمعة، بمداهمة مكان وجود أحد الإرهابيين الذي أقدم على تفجير نفسه، مما أدى إلى مقتله وإصابة بعض العسكريين اللبنانيين بجروح غير خطيرة. (DPA)

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