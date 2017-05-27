كيف تتجنب التعرق أثناء الحر الشديد ؟

في الوقت الذي يتكدس فيه الناس في المواصلات، خاصة عربات المترو والقطارات، تفوح منهم رائحة العرق لكي تكون بمثابة كابوس، ولايقتصر الأمر على فترة الحر الشديد بل يحدث ذلك أحيانًا خلال درجات الحرارة المعتدلة.

وفي حين أننا نعلم أن العرق هو أمر طبيعي كوظيفة في جسد الإنسان، لكنه شيء كريه عندما تتعامل معه عن قرب.

ويعاني مليونا شخص في المملكة المتحدة من فرط التعرق، أو التعرق الزائد، وبالنسبة لهم يمكن أن يمثل هذا الأمر مصدراً للإحراج و خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويقدم طبيب الأمراض الجلدية الدكتور نور المعاني، بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تخفف من حدة المشكلة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز :

1- الغذاء : الحد من تناول الكافيين والتوابل لأن هذه الأطعمة يمكن أن تنشط الناقلات العصبية ” أستيل كولين”، والتي يمكن أن تحفز الغدد العرقية.

2- مضاد للعرق : استعمال مضاد للعرق قوي مثل تلك التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم مثل دريكلور، وينبغي اللجوء لهذا الحل عند التعرق بشكل بسيط، ويفضل قبل الذهاب إلى السرير وبعد الاستحمام البارد، ويمكن فعل ذلك مرتين أسبوعياً أو يومياً إذا لزم الأمر.

3- الملابس : إذا كنت معرضًا للتعرق، حاول ارتداء الملابس الفضفاضة، والمضادة للبقع والتي بها فتحات للتهوية.

4- الأدوية : احذر، لأن بعض الأدوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التعرق مثل: المنشطات، ومضادات الاكتئاب، والنيكوتيناميد.

5- العلاج : إذا لم تفضل استخدام مضادات التعرق، فيمكنك أن تسأل طبيبك عن العلاجات الطبية مثل حقن البوتوكس التي يمكن أن تجنبك التعرق المفرط لمدة تصل إلى عام.

6- تجنب التمارين والاستحمام بالماء الساخن : لا تأخذ حمامًا ساخنًا قبل الذهاب إلى موعد لأن هذا سيزيد من درجة حرارة الجسم والتعرق.

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