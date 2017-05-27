ماروتا : باولو ديبالا لا يقدر بثمن

اعتبر المدير العام لنادي #يوفنتوس الإيطالي، #جيوسيبي_ماروتا، أن اللاعب الأرجنتيني الموهوب #باولو_ديبالا “لا يقدر بثمن” وأن النادي “يتطلع لمسيرة طويلة” مع المهاجم الشاب.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة توتو سبورت ، قال ماروتا إنه “في العقد الجديد مع ديبالا أخذنا بعين الاعتبار تطور اللاعب، ستكون هناك سلسلة من الأنشطة المشتركة بهدف تأسيس مسيرة طويلة معاً، باولو لا يقدر بثمن”.

كما أوضح المدير العام لنادي “السيدة العجوز” أنه لن يضع شروطاً جزائية في عقود لاعبيه لاعتبارها أمراً يضر بالنادي.

وقال إن “قيمة اللاعب تقاس في لحظة بيعه، قبل 3 سنوات من بيع الفرنسي بول بوغبا، كنت أقول إن ثمنه 60 مليون، لكنني بعته بـ110 ملايين، الشروط الجزائية أمر جنوني، لن أعتمدها”.

واعتبر ماروتا أن اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ23 ربيعاً يتميز بقيم قوية سمحت له بأن يصبح بطلاً.

وقال: “من أجل أن يصبح بطلاً عليه أن يجمع بين المهارة الفنية والقيم الإنسانية، كما هو الحال بالنسبة لديبالا، الموهبة الآن لم تعد كافية”. ( EFE )

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