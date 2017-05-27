ما زالت غير كافية لسد العجز .. ألمانيا : إرتفاع أعداد الأطباء الأجانب بشكل كبير و السوريون في الصدارة

سجلت أعداد الأطباء الأجانب المقيمين في ألمانيا زيادة كبيرة، ورغم ذلك فإنها “لا تكفي لسد العجز الطبي بالبلاد”.

صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عدد الأطباء المتمرسين المتواجدين في ألمانيا ارتفع بنسبة 9,7%.

وأوضحت أن عددهم بلغ حوالي 46721 طبيباً وطبيبة، ما يشكل 11% من إجمالي الأطباء في ألمانيا، مقارنة بـ 16 ألف طبيب أجنبي قبل عشر سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعلى نسبة سجلها الأطباء السوريون بحوالي 35%، حيث أصبح عددهم 2895، بينهم 2702 على رأس عملهم، مقارنة بـ 746 طبيب في السابق، يليهم الرومان بزيادة (223 طبيباً)، ومن ثم الصرب بزيادة (218 طبيباً).

ويأتي الأطباء السوريون في المركز الثالث من ناحية الأعداد، بعد نظرائهم الرومانيين واليونانيين، وفي المركز الرابع النمساويون ومن ثم الروس.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الأطباء الأجانب، إلا أن الصحيفة أكدت أن العجز الطبي في عدد العيادات وأطباء العائلة لم يتحسن، حيث أن معظم هؤلاء الأطباء يعملون بالمشافي، مضيفة أن أكثر من 84% من الأطباء السوريين يعملون هناك.

وقالت الصحيفة إن هجرة الأطباء إلى ألمانيا وغيرها من البلدان، تعكس آثاراً كارثية في بلدانهم الأم، وضربت سوريا مثالاً، قائلةً إن “الوضع الصحي مزر للغاية، بسبب هجرة أكثر من نصف الأطباء السوريين”.

وختمت الصحيفة بالقول إن حوالي 2050 طبيباً، بنسبة (58%) من الأطباء الألمان، هاجروا عكسياً إلى وجهات مختلفة بالعالم، فيما كانت سويسرا الوجهة المفضلة لهم، بسبب الرواتب العالية وعدم الحاجة لتعلم لغة ثانية، لكن يبقى العدد قليل جداً أمام المهاجرين إلى ألمانيا.

عكس السير