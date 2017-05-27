مجموعات مؤلفة من 500 شخص في ساحة ! .. ألمانيا : الشرطة تلقي القبض على عشرات اللاجئين إثر عدة مشاجرات

اعتقلت الشرطة الألمانية عدة لاجئين، بينهم سوريون، بعد مشاجرات وقعت في مدينة “يينا” التابعة لولاية تورينغن، وسط ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية محلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دورية شرطة متجولة، تدخلت عصر الخميس (25/5) لفض عدة شجارات بين مجموعات من اللاجئين.

وفي التفاصيل، فقد قام شاب في خضم شجاره مع آخر (أحدهما سوري – 18 عاماً)، باستخدام سكين، ما دفع الشرطة لتثبيته واعتقاله على الفور.

وفي المكان ذاته، تشاجر شقيقان (24 و25 عاماً) بعد نصف ساعة، ما استدعى الشرطة للتدخل مجدداً وفصلهما عن بعضهما، إلا أن الأخ الكبير قاوم الشرطة، وتدخل معه أصدقاؤه، حيث قام أحدهم بضرب رجل شرطة على رأسه، وقام آخر ليبي الجنسية (23 عاماً) بلكمه في وجهه.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فقد كان أكثر من 500 شخص في الساحة، وكانوا مقسومين على “مجموعات متشاجرة”، حيث قامت الشرطة بتنفيذ حملة اعتقالات، ألقت من خلالها القبض على نصف المتواجدين.

عكس السير