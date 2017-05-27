مسؤول نظامي : ” 44 ألف مليار ليرة سورية ” قيمة الخسائر المباشرة و غير المباشرة التي لحقت بالممتلكات الخاصة و العامة

قال لؤي خريطة، معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة بشار الأسد، الخميس (25/5)، إن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في سوريا، قدرت بـ 7.360 تريليون (7360 مليار ليرة سورية)، حتى نهاية عام 2016.

وقال خريطة إن الأضرار غير المباشرة تقدر بـ36.540 (36540 مليار ليرة)، مشيراً إلى أن لجنة “إعادة الإعمار” تصدت لمهمة “وضع خطة إسعافية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لكل الوزارات”.

ونقلت وكالة أنباء النظام، سانا، عن خريطة، أن عدد المباني العامة المتضررة 27438 مبنى، في حين بلغ عدد الآليات “المسروقة أو المتضررة” 32809 آلية.

وقال خريطة إن هناك العديد من المنظمات الإغاثية العاملة في سوريا، منها 10 منظمات تتبع للأمم المتحدة، ومنظمتان إقليميتان، و17 منظمة دولية وعدد من الوكالات المتخصصة.

* الصورة: عناصر من جيش بشار الأسد يلقون البراميل المتفجرة من المروحية

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