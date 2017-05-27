مشروع فيلم روائي سوري يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي ( فيديو )

فاز أمس مشروع الفيلم السوري “المترجم” بجائزة أفضل مشروع سينمائي. وكان ذلك في إطار الدورة الثالثة عشرة من ورشة عمل المؤسسة السينمائية Cinéfondation التابعة لمهرجان كان السينمائي.

تلّقت المخرجة وكاتبة السيناريو رنا كزكز وزوجها المخرج والمنتج أَنس خَلَف جائزة أفضل مشروع لفيلم روائي طويل يحمل عنوان “المترجم” في إطار ورشة عمل المؤسسة السينمائية Cinéfondation التابعة لمهرجان كان السينمائي.

ومنحت الجائزة القناة التلفزيونية الفرنسية-الألمانية Arte بفرعها الدولي. Arte تسعى للمساهمة في تطوير مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مهرجانات عديدة منها مهرجان كان السينمائي.

وكان مشروع فيلم “المترجم” قد وصل إلى مراحله النهائية من الكتابة والإنتاج عندما اختير للمشاركة في ورشة عمل وملتقى المؤسسة السينمائية Cinéfondation، وهذه الأخيرة تختار سنوياً خمسة عشر مشروعاً من بين الآف العروض التي تصلها وتحتضنها على هامش المهرجان فاسحة المجال أمام مخرج ومنتج لكلّ فيلم مشارك بمقابلة الشركاء المناسبين من منتجين وموزّعين.

والهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه دعم المواهب الشابة والمساهمة في بزوغ جيل جديد من السينمائيين في العالم.

ويروي مشروع فيلم “المترجم” قصة أخويين، واحد منهما مترجم رافق الفريق الأولمبي السوري إلى أستراليا في عام ألفين، واستفاد من هذه الفرصة كي يقدّم اللجوء ويستقرّ في بلده الجديد ويتزّوج ويعمل في قناة تلفزيونية محلية، لكن عند اندلاع الثورة في سوريا، يرى أخاه معتقلاً في أحد أشرطة الفيديو التي كان يترجمها، فيقرّر أن يعود إلى سوريا لمساعدة عائلته. (Monte Carlo Doualiya)

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