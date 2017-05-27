ميركل ترد على تصريحات ترامب الأخيرة حول ألمانيا

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الفائض التجاري الألماني، ووصفتها بأنها “ليست موضوعية”.

وقالت ميركل مساء الجمعة، إنها تحدثت مع الرئيس ترامب على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في صقلية.

وأوضحت ميركل أن من المعروف أن ألمانيا تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.

وأضافت ميركل أنه من جهة أخرى فإن أمريكا تستفيد من الاستثمارات الألمانية المباشرة على أراضيها أكثر من استثمارات أمريكا في ألمانيا.

وقالت: “ووفقاً لرأيي يجب أن يكون النظر إلى كل هذه الأمور مجتمعة”.

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا لا تقف وحدها في القارة الأوروبية، مضيفة القول: “لدينا اتحاد عملة، ولسنا في الواقع العملي سوقاً مشتركاً، فلو تصورنا هذا أنها دولة واحدة، فهذا أمر في نظري غير موضوعي”.

وكان ترامب شكا أمام قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت قبل اجتماع مجموعة السبع في تاورمينا بصقلية من فائض التصدير الذي تحققه السلع الألمانية بقوله: “سيء جداً”. (DPA)

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