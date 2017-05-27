وكالة تسنيم : مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بالعراق

قالت وكالة تسنيم للأنباء ومقرها طهران، يوم السبت، إن قائداُ كبيراً في الحرس الثوري الإيراني لقي مصرعه أثناء قتال تنظيم الدولة الإسلامية، في غرب مدينة الموصل العراقية.
وتلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن مقتل قيادي بارز خلال عمليات بدأت في تشرين الأول لطرد التنظيم من الموصل.
ونقلت تسنيم وهي وكالة شبه رسمية عن الحرس الثوري قوله “استشهد القائد شعبان ناصري في عملية لتحرير غرب الموصل”. (REUTERS)
عكس السير
قيم الخبر
اليست امريكا(التي هي الشيطان الاكبر وعدوا مفترضا لايران) تقود الحرب ضد داعش ولولاها لما تجرأ ما يسمى بالجيش العراقي على الاقتراب بل فر مهزوما كما فعل قبل ذلك وليس لدي اعتراض على محاربة داعش ابدا ولكن لدي اشارة استفهام على استخدامها كأداة لايران تتدخل باسمها يمينا وشمالا علما ان ايران وروسيا والنظامين العراقي والسوري لم يخوضوا معركة حقيقة واحدة ضد هذا التنظيم وكل المعارك مع هذا التنظيم يدفع ثمنها المدنيون الابريا ويفضح التحالف الروسي الايراني الامريكي في هذ الحرب التي هي الشماعة التي يعلق الجميع عليها حججهم الواهية لتدمير وتمزيق الارض العربية والشعب العربي