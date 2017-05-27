وكالة تسنيم : مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بالعراق

قالت وكالة تسنيم للأنباء ومقرها طهران، يوم السبت، إن قائداُ كبيراً في الحرس الثوري الإيراني لقي مصرعه أثناء قتال تنظيم الدولة الإسلامية، في غرب مدينة الموصل العراقية.

وتلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن مقتل قيادي بارز خلال عمليات بدأت في تشرين الأول لطرد التنظيم من الموصل.

ونقلت تسنيم وهي وكالة شبه رسمية عن الحرس الثوري قوله “استشهد القائد شعبان ناصري في عملية لتحرير غرب الموصل”. (REUTERS)

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