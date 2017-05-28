أليغري يحسم مستقبله مع يوفنتوس

قال المدير الفني لـ #يوفنتوس الإيطالي، #ماسيميليانو_أليغري، إن نهائي #دوري_أبطال_أوروبا، الذي يخوضه فريقه في 3 يونيو (حزيران) المقبل أمام ريال مدريد في العاصمة الويلزية كارديف، يعد “حدثاً عالمياً”، وشبهه بمباراة السوبر بول في كرة القدم الأمريكية.

وصرح أليغري في مؤتمر صحافي: “نحن نركز في هذا الحدث العالمي. نهائي التشامبيونز ليغ مثل السوبر بول. يجب خوضه بحماسة وثقة”.

وعما إذا كان سيستمر في الإدارة الفنية ليوفنتوس، أشار أليغري إنه أنه يعتزم البقاء، لكنه لم يجتمع مع الإدارة بعد.

وقال: “أشكر الإدارة لأنها أبلغتني برغبتها في بقائي. حتى الآن لم نجتمع، وسنجتمع عقب النهائي. علي أي حال عقدي مستمر حتى 2018”. ( EFE )

عكس السير