إنييستا : ننتظر تقدير تتويجنا بكأس الملك

أقر لاعب وسط وقائد #برشلونة، #أندريس_إنييستا، أن هذا العام لم يكن جيداً بالنسبة للفريق “لأننا لم نفز بالألقاب التي كنا نطمح إليها”، لكنه شدد أيضاً على أن الجماهير يجب أن تعطي أهمية لتتويج الفريق “للعام الثالث على التوالي بلقب الكأس”.

وأشار “الرسام” في تصريحات عقب المباراة إلى أن مثل هذه المواجهات “تكون صعبة في أغلب الأحيان، على الرغم من كوننا المرشح الأكبر، لكننا تمتعنا بالفعالية أمام مرمى الخصم”.

وأقر إنييستا بأن الموسم لم يكن جيداً بالشكل الذي يأمله الجميع، على الرغم من الفوز بلقبي كأس السوبر المحلي وكأس الملك.

وقال: “عندما لا نفوز بالألقاب التي كنا نتطلع إليها، لا يمكننا القول بأننا قدمنا موسماً جيداً. علينا دائماً اللعب جيداً والفوز بالألقاب، لكننا لم نفعل هذا خلال الموسم الجاري، لكن على الأقل يجب إعطاء أهمية وقيمة للألقاب الـ3 المتتالية التي حققناها في الكأس”.

وحول المدير الفني للفريق، لويس إنريكي، الذي خاض أمس آخر مباراة له كمدرب للبلاوغرانا، أوضح: “جاء في لحظة صعبة للفريق، وتحقيق 9 ألقاب من إجمالي 13 أمر أكثر من إيجابي. من الآن فصاعداً، لدينا كتيبة من اللاعبين من أجل مواصلة حصد الألقاب، لكن علينا أن نخطو خطوة أخرى”.

وأنقذ الفريق الكتالوني موسمه بهذا اللقب، الـ29 في تاريخه (رقم قياسي) والثالث على التوالي، بعد الفوز بلقب كأس السوبر المحلي بداية الموسم على حساب إشبيلية، فيما ذهب لقب الليغا للغريم التقليدي ريال مدريد، بينما ودع دوري الأبطال من ربع النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي. ( EFE )

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