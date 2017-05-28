إيطاليا : القبض على لاجئين سوريين عثر في هواتفهما على صور لـ ” انتحاريين بأحزمة ناسفة “

احتجزت السلطات الإيطالية، الجمعة، سوريين اثنين في صقلية لشبهات تتعلق بالإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية اعتقلت السوريين عقب وصولهما على متن عبارة قادمة من مالطا إلى ميناء بوتسالو، الذي يبعد 130 كيلومترا عن مكان اجتماع قادة الدول الصناعية السبع.

ونقلت أسوشيتد برس عن تقرير الوكالة إن الشرطة عثرت على صور على هاتفيهما لانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، ويبدو أن لهما روابط بليبيا.

وأحد المقبوض عليهما قاصر، في حين يبلغ الثاني من العمر 25 عاماً، وكان قد تم تسجيلهما في إيطاليا سابقا كلاجئين.

ونفذت عملية التوقيف في إطار الإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن في الجزيرة الإيطالية على هامش انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الكبار والتي أنجزت فعالياتها اليوم السبت في مدينة تاورمينا. (SKYNEWS – RT)

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