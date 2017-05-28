السعودية : إحصاء وطني يحدد عدد الأجانب في البلاد

بلغ عدد سكان السعودية 32.6 مليون نسمة، في النصف الأول من عام 2017، بزيادة نحو 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية 2016، بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ السعودية الأحد نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ عدد المواطنين والمواطنات السعوديين نحو 20.4 مليون نسمة، وهو ما يعادل 63 في المئة من إجمالي عدد السكان.

أما عدد السكان غير السعوديين، فقد بلغ 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 37 في المئة من إجمالي عدد السكان.

وفي ما يخص توزيع عدد السكان بحسب فئات العمر، أشار الإحصاء إلى أن 40 في المئة من السكان في السعودية تراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة. (alhurra)

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