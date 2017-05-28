الشرطة البريطانية تنشر صوراً لمنفذ اعتداء مانشستر

نشرت الشرطة البريطانية، مساء السبت، صورتين لسلمان العبيدي، التقطتهما كاميرا مراقبة في نفس الليلة التي نفّذ فيها اعتداءه في مانشستر، ودعت كل من رآه إلى الاتصال بها كي يتسنّى لها معرفة التحركات التي قام بها في الأيام التي سبقت الاعتداء.

وقالت الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، في بيان مشترك، إن المحققين يدعون الجمهور إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتحركات الانتحاري الليبي الأصل، الذي قضى خلال الهجوم، منذ 18 أيار/مايو الجاري، تاريخ “عودته إلى المملكة المتحدة”.

ويظهر في الصورتين شابٌ قصير القامة ونحيل بشاربين صغيرين، يرتدي بنطال جينز وسترة سوداء.

وقال البيان إن أحد آخر الأمكنة التي شوهد فيها كان “شقة في وسط المدينة، غادرها ليتوجه إلى صالة مانشستر أرينا”، حيث وقع الهجوم. وأضاف أنه “من المرجح أن هذه الشقة كانت آخر مكان تم تجميع العبوة فيه”. (AFP)

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