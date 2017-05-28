القبض على عارضة أزياء برفقة صديقها المليونير السعودي في إسبانيا

تمكنت السلطات الإسبانية من القبض على عارضة الأزياء النمساوية إليف اكسو، البالغة من العمر 25 عامًا، بعد أن صدمت بسيارتها الفيراري شاحنة في جزيرة ايبيزا، تحت تأثير #الكوكايين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن العارضة حاولت الهروب على متن طائرة خاصة يملكها صديقها السعودي، الذي يحمل جنسية بريطانية، بعد أن فرَّت من موقع الحادث برفقته، حيث كانت تنوي السفر معه على الطائرة قبل الحادث.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسبانية سمحت للسعودي بمغادرة البلاد بعد القبض على الفتاة، التي كانت تقود السيارة تحت تأثير الكوكايين ولم يكن لديها رخصة قيادة، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، لافتة إلى أن السعودي ويحمل الجنسية البريطانية، لا تتوافر عنه معلومات كثيرة.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن عارضة الأزياء وصديقها السعودي، تركا رجلاً آخر في مكان الجريمة، يعتقد أنه سعودي أيضًا، فيما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال شهود عيان، إن الفتاة وصديقها السعودي كانا في طريقهما لركوب الطائرة، لكن السلطات تمكنت من توقيف الطائرة والقبض على عارضة الأزياء وسمح للسعودي بالرحيل.

عكس السير