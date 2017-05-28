الممثلان بن ستيلر و كريستين تيلور يقرران الانفصال بعد زواج استمر 18 عاماً

أعلن الممثل #بن_ستيلر بطل فيلم‭ ‬(زولاندر)‭ ‬وزوجته #كريستين_تيلور أنهما قررا الانفصال بعد زواج استمر 18 عاما.

وقال الزوجان في بيان مشترك‭ ‬”بحب واحترام كبيرين متبادلين و18 عاما قضيناها معا كزوجين اتخذنا قرار الانفصال. ستظل أولويتنا تربية أولادنا كأبوين متفانيين وأوثق الأصدقاء. ونرجو من وسائل الإعلام احترام خصوصيتنا في هذا الوقت”.

واشتهرت تيلور بدور الابنة المراهقة مارسيا برادفي في (ذا برادي بانش موفي) في 1995 وظهر الاثنان معا في أفلام كثيرة من بينها (تروبك ثاندر) و(ميت ذا بيرنتس).

وتزوج الاثنان في عام 2000 ولهما طفلان. ( reuters )

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