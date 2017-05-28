بالفيديو .. شاهد ردة فعل ” كلبة ” بعدما تركها أصحابها في الملجأ

رصد مقطع فيديو اللحظات الحزينة التي مرت بها كلبة بعدما أدركت أن أصحابها تركوها في ملجأ للكلاب ولن يعودوا إليها ثانية.

تُركت الكلبة إلكترا (4 أعوام) في ملجأ #إنديانا فالي للحيوانات الأليفة، بولاية #كاليفورنيا، في 17 مايو (أيار) الحالي، وأظهر مقطع الفيديو، علامات الحزن والتعاسة الشديدة على الكلبة بعدما تركها أصحابها في الملجأ.

وقد تم نشر الفيديو الحزين، من قبل لوليس مينشاكا التي تعمل موظفة في الملجأ الذي يساعد الحيوانات المهجورة في العثور على أصحاب جدد.

وعلقت مينشاكا على الفيديو قائلة، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، : “إن وجه إلكترا الحزين، يمثل الواقع الأليم في ملاجئ الحيوانات الأليفة. للأسف لا أفهم كيف يمكن لأصحاب هذه الكلاب أن يتخلوا عنها بهذه السهولة”

يذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية، وحصل على 270000 مشاهدة بعد ساعات من نشره، وعبر الكثير من متابعيه عن حزنهم الشديد لحال الكلبة إلكترا.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجدث إلكترا منزلاً جديداً، حيث تم تبنيها من قبل عائلة أخرى قبل أيام وتنعم الآن بحياة مستقرة.

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