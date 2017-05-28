بالفيديو .. مغتصب يخدر ضحيته و الشرطة الأميركية تطارده

كشف فيديو مرعب تفاصيل عملية اغتصاب في #الولايات_المتحدة، حيث ظهر المغتصب وهو يخدر ضحيته على درج ويجرها إلى أسفل.

وتعرضت سيدة عمرها 26 عاما للاعتداء في وسط مدينة #سانتا_آنا بولاية #كاليفورنيا صباح الأحد الماضي، ووقع الهجوم المذكور بالقرب من الشارع الثالث وبرودواي بوسط مدينة سانتا آنا.

وأصدرت الشرطة المحلية في المدينة مقطع فيديو يظهر جانبا من الهجوم، وفق ما اوردت قناة العربية، وقالت الشرطة إن رجلا تابع الضحية إلى داخل مبنى، وهاجمها على سلم بمخدّر إلى أن أفقدها الوعي، نقلا عن “ديلي ميل” البريطانية.

وتلقت الشرطة مكالمة في حوالي الساعة الثالثة، صباح الأحد، من امرأة تبلغ من العمر 26 عاما، قالت إن شخصا غريبا هاجمها، بعد أن غادرت حانة إلى حمام قريب ، حيث ظهر رجل يرتدي قميصا بأكمام قصيرة وبنطلون جينز وهو يتبع المرأة.

ثم تلتقط كاميرا الأشعة تحت الحمراء هجوم الرجل على المرأة، وتخديرها، وتتوقف اللقطات بعد ذلك، وناشدت الشرطة الأميركية من لديه معلومات عن المهاجم التقدم بها للسلطات المختصة.

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