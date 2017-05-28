بعد الـ ” سبنرز ” .. انتشار لعبة جديدة تسلب العقول !

ظهر جيل جديد من نمط الألعاب المسلية، التي قد تستحوذ على عقول الأطفال والمراهقين قريبًا، وأطلق على اللعبة الجديدة اسم “The Jammer” أو “التشويش”، بعدما حققت اللعبة الدوارة المعروفة باسم “سبنرز” نجاحًا كبيرًا بعد انتشارها في جميع المتاجر والأسواق واستحواذها الهائل على اهتمام الكبار والأطفال.

ووفق ما اوردت قناة روتانا، اللعبة عبارة عن أسطوانة صغيرة تدور وتقف على أي سطح، مستوحاة من لعبة يابانية قديمة تسمى “كينداما”، وهي من سلالات الألعاب اليدوية التي يُعتقد أنها بمثابة “علاج نفسي” يساعد على إزالة التوتر وتهدئة الأعصاب وزيادة التركيز، كما يُروج لها البعض، بل هي على الأرجح مخصصة للهو وتمرين اليد أكثر منها علاجًا نفسيًا.

كما ينتهي طرفاها بلاصق يُمكنها من الالتصاق بأي سطح، فتمنح اللاعب قدرة على القيام بالعديد من الحركات والحيل للمزيد من المرح مع الأصدقاء.

وتتوافر اللعبة حاليًا فقط على موقعي “إي باي” و “أمازون” بسعر 10 دولارات فقط بعدة ألوان مختلفة، لكنها لم تُطرح بعد في الأسواق.

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