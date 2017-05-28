بوتفليقة يقيل وزير السياحة بعد ثلاثة أيام على تعيينه

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاحد وزير السياحة مسعود بن عقون بعد ثلاثة ايام على تعيينه ضمن الحكومة الجديدة التي أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيلتها الخميس، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة “وفقا لأحكام الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون”.

ولم تقدم الرئاسة اي توضيح حول الوزير الجديد الذي سيخلف بن عقون ولا سبب اقالة الوزير الشاب (38 سنة) الذي اثار تعيينه عشرات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصفته بعض الصحف بـ”الوزير البطال” بما انه لم يشغل أي منصب من قبل.

وكان مسعود بن عقون استلم مهامه رسميا الجمعة من وزير السياحة السابق عبد الوهاب نوري، بحسب وكالة الانباء الرسمية التي لم تذكر اي شيء عن سيرته الذاتية، كما لم تنشر صورته ولا اي معلومات عنه على موقع رئاسة الوزراء.

ولا يعرف عن الوزير المقال سوى انه ينتمي الى حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا في مجلس النواب) الذي يساند الحكومة، وانه اسس تنظيما طلابيا قبل اربع سنوات.

وكان بوتفليقة عين الخميس اعضاء الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد المجيد تبون خلفا لعبد المالك سلال. (AFP)

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