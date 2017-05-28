تحديث ” واتس آب ” الجديد بـ ” مزايا مقلدة “

يزعم تطبيق #واتس_آب للمراسلة الفورية، بالتخطيط لإدراج مزايا جديدة في التحديث المقبل، وسيحمل التحديث سمات بارزة موجودة أصلا في تطبيق فيسبوك للدردرشة، وفقا لموقع إكسبرس البريطاني.

وسيضيف تحديث واتس آب ميزة الملصقات، التي تساعد المستخدم في التعبير عن مشاعر ومواقف معينة برسومات مبهجة وبتصميم مختلف عن الرموز التعبيرية.

ميزة الملصقات التي سيحملها تحديث واتس آب الجديد كانت متاحة بالفعل على تطبيق ماسنجر المملوك للشركة الأم فيسبوك على هواتف أندرويد والـ IOS منذ أبريل 2013، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، إذ أطلقت فيسبوك تحديثا حمل تلك الميزة التي نالت شعبية كبيرة واستخدمها الملايين حول العالم.

وكانت فيسبوك أدخلت عددا من التغييرات على ملصقاتها منذ أن أطلقت الصيغة الأولى لأول مرة منذ نحو أربع سنوات.

ومن المقرر أن يحمل تحديث واتس آب مجموعة من المزايا الأخرى البسيطة، بالإضافة إلى إصلاحات الأمان، وحتى الآن لم يتم الإعلان بعد عن موعد إطلاق التحديث الجديد بشكل رسمي للمستخدمين حول العالم.

عكس السير