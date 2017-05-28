تعرض ضريح ” شارل ديغول ” في فرنسا للتخريب

تعرض قبر الجنرال #شارل_ديغول، الذي قاد مقاومة #فرنسا للاحتلال النازي خلال #الحرب_العالمية_الثانية وأسس الجمهورية الخامسة للتخريب.

وقالت بلدية كولومبي، في شرق فرنسا حيث توجد المقبرة، في حسابها على تويتر إن القبر تعرض لعمل تخريبي مساء امس السبت وإن تحقيقا لا يزال جاريا. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن المخربين دخلوا المقبرة ودمروا الصليب الموجود فوق ضريح شارل ديغول، ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن رئيس البلدية باسكال بابوت قوله إنه لا يعتقد بوجود دوافع سياسية وراء هذا العمل رغم أن عددا من الساسة نددوا به.

وديغول أحد أبرز الشخصيات في تاريخ فرنسا في القرن العشرين إذ قاد المقاومة ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية وتولى رئاسة فرنسا لعقد من الزمان انتهى في 1969.

وأسس ديغول الجمهورية الفرنسية الخامسة التي منحت رئيس البلاد سلطات واسعة ووضعت سياسة خارجية مميزة رفضت مفهوم الهيمنة العالمية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الأمر الذي جعل فرنسا صاحبة صوت مستقل على الساحة الدولية.

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