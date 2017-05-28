تعرف على أفضل 10 مشروبات في شهر رمضان

نصح استشاري التغذية العلاجية في جامعة الأزهر بـ #مصر، الدكتور يوسف فؤاد حلمي، بتناول مشروبات محددة خلال شهر رمضان لتعوض الجسم عما يفقده من أملاح ومعادن خلال فترة الصيام.

وأفضل المشروبات بحسب حلمي هي كالآتي بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز :

*اللبن الرائب : غني بالسكريات والبروتين وفيتامينات ب وسي وإيه ونسبة كبيرة من المعادن فهو يطفئ العطش ويحسن الهضم ويعمل على تخفيف الحموضة والغازات بالمعدة التي تصيب الصائم بكثرة في رمضان.

*التمر الهندي : يساعد الإنسان على استعادة الطاقة وبعض الأملاح التي يفقدها خلال الصيام.

*الحليب بالتمر : الحليب مصدر للبروتين والكالسيوم والتمر غني بسكريات سهلة الهضم وسريعة الامتصاص فتمد الجسم بما فقد طوال النهار مفيد لعلاج فقر الدم وللكلى والجهاز التنفسي الذي يتعرض للجفاف خلال فترة الصيام.

*الخروب : غني بالسكريات المفيدة للصائم وسريعة الامتصاص وسهلة الهضم تنشط الصائم وتنعشه يعطي الطاقة بعد فترة الصيام.

*العرقسوس : يمد الجسم بالسكريات الضرورية التي تروي العطش ويقلل من الإصابة بالحموضة بعد تناول الإفطار ومدر للبول الذي يطرد الأملاح نتيجة قلة شرب الماء.

*الخشاف : يتكون من منقوع الزبيب والمشمش والتين والبلح المجفف مليء بالفيتامينات والسكريات التي يحتاجها الجسم بعد فترة الصيام.

*الكركديه : يمنع العطش ويخفض الحرارة ويزيل الحموضة ويخفض ضغط الدم ويطهر الأمعاء ومهدئ للأعصاب.

*السوبيا : مبردة ومنعشة وتروي العطش وتعالج حصوات المرارة ومفيدة للكلى.

*البطيخ : غني بالأملاح والمغناسيوم والبوتاسيوم يبطئ العطش ويكفي حاجة الإنسان من الماء والفيتامينات طوال اليوم ويساعد على الهضم ومقوي للدم.

*الرمان : يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية الهامة لوظائف الجسم ويساعد على الهضم.

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