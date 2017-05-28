خبأها خوفاً من السرقة خلال رحلته الشاقة .. إستخراج 1800 دولار من معدة لاجئ سوري في هولندا !

عثر أطباء هولنديون على أموال مخبأة داخل معدة لاجئ سوري أشتكى من أعراض ألقيء والألم الشديد في بطنه.

وقال الأطباء، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم الخميس (25/5) إن اللاجئ البالغ من العمر 32 عاماً خبأ مدخراته وكل أمواله داخل معدته خوفا من تعرضه للسرقة أثناء قيامه برحلة شاقة من سوريا إلى أوروبا.

ووجد الأطباء مبلغا يقدر بنحو 1800 دولار محفوظة في 26 كيسا صغيرا ابتلعهم قبل أن يقوم برحلته المحفوفة بالمخاطر.

وواجه اللاجئ صعوبة في التواصل مع الفريق الطبي التابع لجامعة لايدن في هولندا بسبب عدم إجادته سوى اللغة العربية ما أجبر الفريق الطبي على توظيف مترجم خاص للتواصل مع اللاجئ لمعرفة سجله الطبي.

وخضع اللاجئ إلى عملية جراحية، بعد فشل الاطباء في استخراج الاموال عن طريق المنظار وذلك بعد تحديد مكان الاكياس المطاطية التي حفظت بداخلها الاموال من خلال الاشعة السينية.

وأكد الاطباء أن اللاجئ تعافى تماما واستعاد امواله ومدخراته. (euronews)

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