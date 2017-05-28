دراسة : الخلايا المناعية الخاطئة قد تلعب دوراً في الإصابة بالصلع

كشفت دراسة طبية إمكانية لعب الخلايا المناعية الخاطئة دورا في فقدان الشعر والإصابة بـ #الصلع .

وأظهرت التجارب التي أجريت على مجموعة من فئران التجارب أن الخلايا التائية (تريجس)، وهو نوع من الخلايا المناعية الذي يساعد في السيطرة على الالتهابات، يعمل على تحفيز الخلايا الجذعية في الجلد لتعزيز نمو الشعر، وفي حال حدوث خلل أو فقد في هذه الخلايا، لا تتمكن الخلايا الجذعية من تحديد بصيلات الشعر.

وقال الدكتور مايكل روزنبلوم أستاذ المناعة في جامعة “سان فرانسيسكو” الأمريكية والمشرف على تطوير الأبحاث، وفق ما اوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن بصيلات الشعر تخضع باستمرار لعملية التدوير، وعندما ينهار الشعر، تعمل هذه البصيلات على إعادة إنبات ونمو الشعر مرة أخرى.. وكان يعتقد أن هذه العملية تعتمد بصورة كاملة على الخلايا الجذعية، ولكن تبين أنها تعتمد على الخلايا التائية (تريجس)، وفى حال تلفها وغيابها يتعرض الشعر للسقوط.

وتشير النتائج المتوصل إليها إلى أن العيوب في الخلايا التائية يمكن أن تسبب مرض “الثعلبة”، وهو اضطراب للمناعة الذاتية، يؤدي إلى سقوط الشعر، كما يمكن أن تصبح هذه الخلايا عاملا مساهما في شكل من أشكال الصلع.

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