رئيس إيران رداً على التهنئة القطرية : يجب تعزيز التعاون مع قطر الشقيقة

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار خاصة قطر، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتهنئة على فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو/ أيار الجاري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية ووكالة أنباء “تسنيم”.

وقال روحاني إن “هناك أرضيات وطاقات كثيرة لتعزيز التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي بين إيران وقطر، ويجب الاستفادة منها وتعزيز هذا التعاون المشترك… ويجب التعاون بين دول المنطقة لإحلال السلام والهدوء”.

وأضاف روحاني أن “إيران تولي أهمية بالغة لتطوير علاقاتها مع دول الجوار لا سيما دولة قطر الشقيقة”. وتابع بالقول إن “إحدى مبادئ السياسة الخارجية لإيران هي مواصلة التعاون مع دول الجوار في الخليج، ونعتقد من خلال الإرادة الراسخة لكلا الجانبين أنه بإمكاننا أن نزيل العقبات القائمة وأن نعزز أواصر الصداقة”.

واعتبر روحاني أن “استقرار وأمن دول المنطقة مرتبط ومتأثر بإحداها الأخرى”. وقال: “نحن ندعو إلى أن تسود أجواء الاعتدال والعقلانية في العلاقات بين الدول ونعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون في الأولوية”. وأضاف: “دول المنطقة بحاجة إلى تشاطر الرأي وإجراء المزيد من المشاورات لتسوية واحتواء الأزمات الإقليمية ونحن مستعدون للتعاون في هذا المجال”.

ورأى روحاني أن “الطائفية من الآفات الكبرى والمزعزعة للأمن في المنطقة”. وقال: “نحن نريد أن يخطو العالم الإسلامي الذي يعاني من التفرقة صوب السلام والأخوة، وفي هذا الإطار مستعدون لإجراء المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق حقيقي”. وأضاف أن “منطقتنا تواجه مشكلة كبيرة باسم الإرهاب بإمكانها أن تهدد أمننا جميعا، والتعاون المشترك هو السبيل لمكافحته”.

في غضون ذلك، نسبت وكالات الأنباء الإيرانية إلى تميم قوله إن “علاقتنا مع إيران عريقة وتاريخية وراسخة ونحن ندعو إلى عمل المزيد لتعزيز هذه العلاقات”. وأضاف: “نحن نعتقد أنه ليس هناك أي عائق في مسار تعزيز العلاقات بين إيران وقطر.

كما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن تميم قوله إنه “سيصدر أمرا إلى الأجهزة المعنية في بلاده ببذل المزيد من جهودها بهدف تعزيز التعاون بين طهران والدوحة”. وأضاف أن “إجراء المفاوضات والحوار هو السبيل الوحيد، دون شك، لحل المشاكل، ومسيرة الحوار التي بدأتها الكويت مع إيران نيابة عن البلدان المطلة على الخليج يجب أن تستمر”. (CNN)

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