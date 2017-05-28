طرطوس : وفاة فتى غرقاً خلال سباحته في ” منطقة تيارات “

قضى فتى بالغ من العمر 14 عاماً، غرقاً في “شاليهات الأحلام البحرية” قبالة شواطئ مدينة طرطوس، بعدما سبح في منطقة تيارات قبلية وشمالية.

ونقلت وسائل إعلامية موالية، الجمعة، عن منقذ يدعى بسام صبح نصائح فحواها أن “أي تيار بحري يكون على شكل حرف الهمزة، ء، وبالتالي يكون به نافذة، بمعنى أدق أن أي تيار هو مفتوح وليش مغلق تماماً، وتكون الفتحة بحسب اتجاه الهواء”.

وأضاف صبح “أغلب المصطافين أو السباحين الذي يغرقون تراهم يسبحون بسرعة باتجاه الشرق، أي باتجاه الشاطئ، وهذا خطأ، واتجاهه نحو الغرب أيضا خاطئ، كون النافذة تكون إما في الشمال الغربي، أو الجنوب الغربي”.

ونصح المنقذ من يريد السباحة أن يتوجه إلى “منطقة فيها منقذ بحري” وفي حال وقع في مناطق تيارات بحرية أن لا يخاف، “فالغرق أولاً وأخيراً يأتي بسبب خوف السباح من الغرق وفقدانه لأعصابه”، كما طالب بتعيين منقذين، وخصوصاً في مناطق السباحة الشعبية التي لا يوجد فيها أي منقذ بحري.

وكانت فتاة في طرطوس توفيت لسبب مشابه في آب الماضي.

وقالت وسائل إعلام موالية حينها، إن تياراً بحرياً تسبب بوفاة “يارا سليمان” (18 عاماً)، أثناء سباحتها في طرطوس.

ويعرف التيار باسم “التيار البحري الساحب”، ويسبب عدة وفيات في كل موسم، غالبيتها من أبناء المناطق الداخلية، لعدم معرفتهم به.

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