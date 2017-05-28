ماسكيرانو يتعرض لجرح و ارتجاج و إصابة في الركبة

أعلن نادي #برشلونة أن مدافعه الأرجنتيني #خافيير_ماسكيرانو تعرض لجرح في الرأس، وارتجاج في المخ، وإصابة في الركبة، خلال المباراة النهائية لـ #كأس_ملك_إسبانيا، التي فاز فيها برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 3-1.

وغادر ماسكيرانو ملعب فيسنتي كالديرون على محفة، بعد مرور 11 دقيقة فقط من المباراة، بعد ارتطامه بشكل قوي مع ماركوس يورينتي لاعب ألافيس.

وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “خافيير ماسكيرانو تعرض للتبديل في الدقيقة 11 في المباراة النهائية، بعد تعرضه لضربة قوية في الرأس، إثر ارتطامه بماركوس يورينتي لاعب وسط ألافيس”.

وأوضح البيان: “ماسكيرانو يعاني من جرح في الرأس وارتجاج في المخ وإصابة في الركبة، مما يتطلب المزيد من الفحوصات”. ( DPA )

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