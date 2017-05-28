من جديد .. ” كاريكاتير ” يصب الزيت على نار الخلافات الإعلامية بين السعودية و قطر

اعتذرت قناة الجزيرة عن كاريكاتير اعتبر مسيئاً بحق السعودية، وقامت بحذفه، في حادثة جديدة تصب الزيت على نار الخلافات “الإعلامية” بين السعودية وقطر.

وقالت القناة في تغريدة لها عبر صفحتها بموقع تويتر: “تم حذف #كاريكاتير (أخبار مفبركة) وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد بالماء العكر”.

ويصور الكاريكاتير “الإعلام المفبرك” على هيئة رجل ضخم طويل الأنف (كناية عن الكذب)، علق على أنفه أخبار مفبركة (كما الغسيل)، وملك السعودية يقوم بالاطلاع عليها، بينما يقف إلى جانبه رئيس مصر كالحاجب أو النادل.

وقالت صحيفة سبق السعودية إن “الكاريكاتير المسيء واجهه الشعب السعودي والمجتمع الخليجي بموجة من الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستذكار مواقف القناة المسيئة وتجاوزاتها على الرموز خلال الفترات الماضية ومحاولاتها لإثارة الفتن في الدول الإسلامية والعربية والخليجية”.

الجدير بالذكر أن راسم الكاريكاتير هو “أحمد رحمة”.

عكس السير