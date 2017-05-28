” نوتيلا ” تفاجئ عشاقها بخطوة غير مسبوقة

مع حلول يوم 31 مايو الجاري، عشاق #النوتيلا حول العالم على موعد مع افتتاح أول “مقهى نوتيلا” في العالم ويقع في مدينة #شيكاغو بولاية #إيلينوي الأميركية، مع حصول أول 400 زائر على طبق مجاني.

وأعلنت شركة “فيريرو”، صاحبة علامة “النوتيلا”، أن قائمة المأكولات ستشمل أطباقا غير عادية ومميزة مثل الباكيت المشوي الدافئ مع النوتيلا، أو البندق المحمص الطازج وجرانولا التوت مع الزبادي ونوتيلا، بحسب قناة سكاي نيوز، بالإضافة إلى الأطباق الإيطالية مثل جيلاتو أفوغاتو، وغيرها من الأطباق.

وتمتلك شركة “فيريرو” إلى جانب علامة النوتيلا، علامات أخرى مثل كيندر وفيرارو روشيه.

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية، سيقدم المقهى خيارات لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وسيصمم بطريقة تتفق مع أذواق عشاق نوتيلا، وكأن المرء “يسير داخل وعاء للنوتيلا مغمور بالشوكولاته”.

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