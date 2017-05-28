هاري كين أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

فاز مهاجم فريق #توتنهام، #هاري_كين، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بناء على تصويت الجماهير.

وتفوق كين على ثنائي تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي والبلجيكي أدين هازارد، وحصل كين على 16 ألف و378 صوتاً بعد أن سجل 29 هدفاً لتوتنهام هذا الموسم.

وفي المقابل، حصل كانتي الفائز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم من قبل رابطة الكتاب الرياضيين، على 13 الف و515 صوتاً من أصوات الجماهير.

وحل هازارد في المركز الثالث بإجمالي ثمانية آلاف و412 صوتاً يليه التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح آرسنال، في المركز الرابع بستة آلاف و727 صوتاً. ( DPA )

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