هل يمكن أن ينمو الـ ” آيس كريم ” على الأشجار ؟

هل يمكن أن ينمو الآيس كريم على الأشجار؟ ربما يكون ذلك ضرباً من المُحال، لكن شجرة اكتشفت مؤخراً لديها ثمرات طويلة مثل الفول تملك طعماً مميزاً مثل الآيس كريم بالفانيلا.

وتتميز الشجرة بأوراق باللونين الأبيض والأصفر، تتطور إلى ثمار مطاولة يوجد بداخلها بذور سوداء اللون قاسية، محاطة بنسيج أبيض اللون حلو المذاق يشبه طعمه الآيس كريم بالفانيلا، بحسب موقع ذا ويست الإلكتروني.

وتشبه قرون هذه الشجرة قرون التمر هندي، والاسم العلمي لها إنغا إدوليس، وموطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وتنمو ليصل ارتفاعها إلى ما بين 10 و 15 متراً، وتنتشر لمسافة 8 أمتار.

وتنمو أشجار إنغا إدوليس في المناطق الدافئة وليست قابلة للتجمد، ولا ينصح بزراعتها في المناطق التي تنتشر فيها الآفات الزراعية والأعشاب الضارة، وفي حال توفر مساحة كافية لديك في المنزل يمكن زراعتها، نظراً لأنها تؤمن بقعة مميزة للأطفال للعب.

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