أردوغان : عازمون على منع التنظيمات الإرهابية من التطاول مجددًا على إسطنبول

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستّتخذ كافة الخطوات لمنع التنظيمات الإرهابية من التطاول مجددًا على مدينة إسطنبول، التي وصفها بأنها “مُلخّص تركيا كلها”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال فعالية أقيمت بعد الإفطار مساء الأحد، للاحتفال بالذكرى الـ564 لفتح مدينة إسطنبول (القسطنطينية) على يد السلطان محمد الفاتح.

وأوضح أردوغان أن “إسطنبول هي مُلخّص تركيا لكونها ترتبط بجميع الولايات من كافة النواحي، وكل من يفهم إسطنبول يفهم تركيا كلها، وخدمة هذه المدينة تعني خدمة تركيا برمتّها”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته عازمة على زيادة زخم المشاريع والخطوات التي من شأنها منع التنظيمات كالدولة الاسلامية “داعش” و”غولن” و”بي كا كا” من التطاول مجددا على إسطنبول.

وأضاف: “هناك مسؤوليات هامة على عاتق إسطنبول في هذا المرحلة التي يعيش فيها العالم مخاض إعادة الهيكلة، كونها تُعدّ واجهة تركيا، ونحن نجري الاستعدادات اللازمة”.

وخاطب موطنيه بالقول: “سنُفعّل العديد من المشاريع الهامة خلال المرحلة المقبلة، وسنتعاون معكم في هذا الإطار، من خلال دعم الأصدقاء الناجحين، وتوظيف الكوادر الجديدة والنشيطة”. (ANADOLU)

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