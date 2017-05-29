أمريكا تحذر ميليشيات بشار الأسد و إيران عبر ” مناشير ” من التقدم صوب نقاط تمركز قواتها في ” التنف “

ألقت طائرات التحالف الأمريكي مناشير، حيث تتواجد قوات لها في المنطقة الشرقية، محذرة فيها ميليشيات بشار الأسد وإيران من التقدم في المنقطة.

وقالت شبكة أخبار “عدالة حمورابي” التي تغطي أخبار المنطقة، إن التحالف الدولي قام بإلقاء “مناشير تحذيرية لعناصر ميليشيات الأسد وإيران في نقطة مقهى الشحمي، وذلك بعد تقدم الميليشيات اليها بعد ظهر اليوم، وتقع نقطة الشحمي على طريق دمشق-بغداد”.

وتضمنت المناشير تحذيراً لعناصر الميليشيات تفيد بأنهم باتوا يبعدون حوالي 55 كم عن قاعدة التنف العسكرية، وأن عليهم العودة إلى نقطة حاجز ظاظا.

وتضمنت تلك التحذيرات أيضاً تحذيرات عدة لعناصر ميليشيات النظام تطالبهم بإخلاء تلك النقاط خلال فترة زمنية محددة.

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