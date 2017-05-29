أونزوي مساعد إنريكي يتولى تدريب سيلتا فيغو

أعلن #سيلتا_فيغو السباني تعيين #خوان_كارلوس_أونزوي على رأس جهازه الفني، بعد ثلاثة مواسم أمضاها مساعدا للويس إنريكي في تدريب #برشلونة.

ووقع أونزوي عقدا لعامين يعيده الى سيلتا، حيث سبق له ان عمل مساعدا لإنريكي عندما تولى الأخير قيادة الجهاز الفني في موسم 2013-2014.

وأوضح النادي الاسباني في بيان أن خوان كارلوس أونزوي سيقود الجهاز الفني لسيلتا فيغو في الموسم المقبلين.

وكان أونزوي (50 عاما) من الأسماء المطروحة لخلافة إنريكي في برشلونة، بعدما اختار الأخير الرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم الذي أنهاه النادي الكاتالوني ثانيا في ترتيب الدوري خلف ريال مدريد.

ودافع أونزوي عن ألوان أندية إسبانية عدة بينها برشلونة وأشبيلية كحارس مرمى، وعمل أيضا كمدرب للحراس في برشلونة خلال عهدي الهولندي فرانك رايكارد والإسباني بيب غوارديولا.

ولم يتسلم أونزوي قيادة الجهاز الفني باستثناء تجربته مع نومانسيا في الدرجة الثانية في موسم 2010-2011، حينما حل النادي عاشرا.

وكان سيلتا فيغو أعلن الأسبوع الماضي أن مدربه الارجنتيني ادواردو بيريزو سيترك منصبه في نهاية الموسم، بعدما أمضى معه ثلاثة مواسم. ( AFP )

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