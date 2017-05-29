إسباني يحقق رقماً قياسياً و يتسلق ” جبل إيفرست ” في 17 ساعة

للمرة الثانية في أسبوع واحد، تمكن الرياضي الإسباني كيليان جورنيت من الوصول إلى قمة #إيفرست دون أكسجين اصطناعي أو حبال ثابتة في وقت قياسي بلغ هذه المرة 17 ساعة، وفقاً لما أعلنه فريقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ جورنيت عملية التسلق من المخيم الرئيسي (ستة آلاف و500 متر) وسط طقس مليء بالرياح الشديدة ليبلغ القمة في 17 ساعة، وذلك بعد ستة أيام من قيامه بنفس الأمر في 26 ساعة انطلاقاً من معبد رونجبوك على ارتفاع خمسة آلاف و100 متر.

وقال الرياضي الإسباني عقب تحقيق هذا الرقم القياسي: “إنني سعيد للغاية بعد أن تمكنت من الوصول للقمة مرة أخرى. اليوم أشعر بحالة جيدة على الرغم من وجود رياح شديدة وكان التقدم صعباً”، مضيفاً أن “الوصول لقمة إيفرست مرتين في أسبوع واحد ودون أكسجين اصطناعي”.

وبهذا الإنجاز، كلل جورنيت مشروعه “Summits of My Life” (قمم حياتي) الذي سافر من خلاله حول العالم سعياً لتحقيق أرقام قياسية من خلال تسلق أشهر الجبال على الأرض. ( EFE )

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