الإمارات : إنجاز 80 % من البرنامج النووي السلمي

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وصول شحنات الوقود النووي الأولى اللازم لتشغيل محطات المشروع النووي السلمي الإماراتي التي تُبنى في منطقة الظفرة في أبو ظبي.

وأشارت المؤسسة إلى “تخزين الشحنة في شكل آمن في الموقع، إلى حين إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية، ما يمهد لبدء العمليات التشغيلية وإنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية لدعم النمو في الإمارات”.

ويتكون البرنامج النووي الإماراتي السلمي من أربع محطات تنفذها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو”، بقيمة 89.8 بليون درهم (24.4 بليون دولار).

وحسب جريدة الحياة، تؤمن مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة في محطة براكة نحو ربع حاجات الإمارات من الكهرباء، وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في تموز عام 2012.

ويُتوقع أن تحدّ محطة براكة بعد التشغيل التام للمحطة، من الانبعاثات الكربونية بواقع 12 مليون طن سنوياً.

وأكدت المؤسسة في بيان أمس، أن الوقود النووي “نُقل وفقاً لأعلى المعايير العالمية وطبقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبحماية جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل”.

وشدد المدير التنفيذي لإدارة مشتريات وتحليل الوقود النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد جوكه، على أن “حزم الوقود التي وصلت إلى موقع براكة اجتازت بنجاح فحوصات الجودة، وهي جاهزة لمرحلة التشغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية فور صدور الموافقات الرقابية والتنظيمية”.

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