السعودية : احتياطاتنا في الخارج أكثر من 500 مليار دولار

ذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن قيمة الأصول الاحتياطية للملكة في الخارج وصلت إلى ما يقارب 2 تريليون ريال (500.3 مليار دولار أمريكي)، خلال شهر أبريل الماضي.

ووفقا لبيانات “مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما” (البنك المركزي)، بلغت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج 1.272 تريليون ريال (339.2 مليار دولار)، استحوذت على 67.8 بالمئة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، نهاية أبريل الماضي.

وتراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بنسبة 2.5 في المائة، وبقيمة 32.2 مليار ريال (8.9 مليار دولار).

ويشكل بند النقد الأجنبي والودائع للسعوديين في الخارج نحو 30.2 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج.

وتشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ”مؤسسة النقد العربي السعودي” – الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى “صندوق النقد الدولي”، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وبحسب بيانات موازنة 2017 في المملكة العربية السعودية، ارتفعت إيرادات استثمارات “مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما” بقيمة 26.8 مليار ريال (7.15 مليار دولار) في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال (16.6 مليار دولار)، مقابل 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) في 2015.

وتعادل عوائد “ساما”، خلال 2016، نحو 31 بالمئة من الإيرادات غير النفطية في المملكة. (RT)

عكس السير