السعودية : الذكور يسيطرون على 60 في المئة من الوظائف الصحية

سيطر الذكور السعوديون على وظائف القطاع الصحي في السعودية بأكثر من ٧٧ ألف وظيفة من جملة ١٢٩ ألف وظيفة في هذا القطاع خلال العام الهجري الماضي ١٤٣٧هـ، أي بنسبة تصل إلى نحو٦٠ في المئة من وظائف وزارة الصحة، ما يعني تفوقهم على الإناث السعوديات البالغ عددهن في هذا القطاع حوالى 52 ألف عاملة.

ووفقاً لإحصاء صادر عن وزارة الصحة للقوى العاملة الأخير، فإن الذكور السعوديين استحوذوا على أكثر من ٧٧ ألف وظيفة، من وظائف وزارة الصحة في مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والوحدات الصحية والمكاتب وبنوك الدم والمعاهد الصحية، فيما بلغ عدد السعوديات العاملات في القطاع الصحي حوالى ٥٢ ألف سعودية.

وقدر الإحصاء عدد الأطباء من الجنسية السعودية في المستشفيات السعودية بأكثر من ١٤ ألف طبيب وطبيبة في مختلف التخصصات، منهم ٦٥ في المئة من الذكور، في حين بلغ عدد الطبيبات السعوديات في المراكز الصحية الحكومية ٤٨٠٠ طبيبة، بينما بلغ عدد الممرضين والممرضات من الجنسية السعودية في القطاع الصحي أكثر من ٥٨ ألف ممرض وممرضة بينهم ٦٠ في المئة من الإناث. كما بلغ عدد السعوديين والسعوديات العاملين في مجال الصيدلة داخل المراكز التابعة لوزارة الصحة ٣٢٠٠ صيدلي وصيدلية، فيما بلغ عدد العاملين من الجنسية السعودية في القطاع الصحي ضمن الفئات الطبية المساعدة كالفنيين والتقنيين والمساعدين الصحيين والأخصائيين غير الأطباء أكثر من ٥٣ ألف سعودي وسعودية.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في منتصف شهر شعبان عن 4543 وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية، للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة سواءً حصلوا عليها من داخل المملكة أم من خارجها، لشغلها بعد أن تلقت طلبات إشغالها من الجهات الحكومية. (alhayat)

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