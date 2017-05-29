الكشف عن تفاصيل حديث مورينيو مع نجل كلويفرت

اهتمت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بحديث البرتغالي #جوزيه_مورينيو، مدرب فريق #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، مع غاستن كلويفرت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بعد نهاية اللقاء النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم .

ورصدت كاميرات التلفزيون احتفال مورينيو مع نجله بالفوز بلقب الدوري الأوروبي ثم توجهه إلى جاستن كلويفرت، وهو نجل اللاعب الهولندي السابق باتريك كلويفرت، حيث تحدث معه للحظات

وبحسب ما ذكرته صحيفة “فو تبالنسيد” الهولندية، فإنّ مورينيو قال لنجل كلويفرت أنه يريده في مانشستر يونايتد، في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت أنّ المختصين في قراءة الشفاه لاحظوا أنّ مورينيو قال لغاستن كلويفرت :”أريدك”.

وأضاف وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “أنت لاعب خاص، ونريد أن نحصل عليك بشكل خاص، موسم آخر هناك ثم تأتي لمانشستر يونايتد وتصبح مهاجمي، موسم أخر في أياكس ثم سنصنع التاريخ معاً”.

يُشار أنّ غاستن كلويفرت، يبلغ من العمر 18 عاماً، وينشط في منصب جناح أيمن، و قد لعب ضمن كل الفئات الشابة لمنتخب هولندا.

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