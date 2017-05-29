بالفيديو .. جماهير روما تبكي في وداع فرانشيسكو توتي‎

ذرفت جماهير #روما الإيطالي الدموع في مباراة الفريق أمام جنوة في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، بعد ذكر اسم أسطورة الفريق #فرانسيسكو_توتي الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع الذئاب.

وتأثرت الجماهير كثيرًا بعد ذكر اسم توتي الذي سينهي مسيرة طويلة مع الفريق، استمرت 25 عامًا وأحرز خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وشارك توتي في مرات محدودة تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي هذا الموسم وخاض 327 دقيقة فقط في 17 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل هدفين، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وينتهي عقد توتي الشهر المقبل، وأعلن أنه لن يستمر مع الفريق، في حين تشير تقارير إلى أنه لن يعتزل وسيخوض تجربة جديدة في نادٍ جديد.

ولعب توتي 617 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 250 هدفًا وصنع 92.

وساهم توتي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي (مرة) وكأس إيطاليا (مرتين) وكأس السوبر الإيطالي (مرتين) وكأس الاتحاد الأوروبي (مرة) كما شارك في تتويج المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006.

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