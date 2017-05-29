بالفيديو .. عصابة تقتل صاحب محل ذهب في مصر بوحشية

تبذل أجهزة الأمن المصرية جهودا مكثفة لضبط عصابة قام أفرادها بقتل صاحب محل ذهب في مدينة العلمين بمرسى مطروح غرب #مصر، واستولوا على كافة المشغولات الذهبية بمحله.

وكشف فيديو كاميرا مراقبة وضعها صاحب المحل القتيل في المحل، أن 3 لصوص دخلوا إلى المحل ومعهم حقيبة كبيرة، وبادر أحدهم بضرب صاحب المحل ضربة مؤثرة على رأسه، ثم أكمل عليه بضربات متلاحقة وبآلة حادة، ولم يتركه إلا جثة هامدة، وفق ما اوردت قناة العربية، فيما قام آخر بمراقبة المحل من الخارج، بينما حمل الثالث الحقيبة وقام بجمع المشغولات ووضعها فيها وفروا جميعا هاربين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو، وطالبوا بسرعة القبض على الجناة، وتحذير أصحاب المحال من هذه العصابة التي يبدو أنها تخصصت في سرقة محلات الذهب بالمدن الساحلية التي يرتادها المصطافون في مصر.

عكس السير