بالفيديو .. ” فيل ” يقطع شارعاً في الهند لممارسة كرة القدم

أظهر تسجيل مصور طريف نشر على موقع يوتيوب، فيلاً وهو يركل عبوة بلاستيكية وسط أحد الشوارع الهندية، ما تسبب بقطع حركة المرور في الشارع.

وبينما كان أكشوي جوجوي يقود سيارته في أحد الشوارع الهندية، فوجئ بازدحام مروري مجهول السبب، فقرر أن يترجل من سيارته ليتبين سبب هذا الازدحام، وفق ما نقلت شبكة “يو بي آي”، وفوجئ بفيل ضخم يلهو وسط الطريق بعبوة بلاستيكية.

وقال أكشوي إنه كان عائداً من رحلة على الطريق مع بعض الأصدقاء عندما صادفوا اختناقاً مرورياً في منطقة أسام.

وأضاف: ” كنت عائداً من رحلة مع أصدقائي، وشاهدنا رتلاً طويلاً من السيارات تتوقف على الطريق أمامنا، لذا قررت أن أنزل من السيارة وأتوجه إلى نهاية الرتل، وعندما وصلت صدمت عندما شاهدت فيلاً يمرح بعلبة بلاستيكية وسط الطريق”.

عكس السير