بسبب زوجته و نجله .. مصري ينتحر شنقاً بواسطة شجرة عنب

أقدم مصري على #الانتحار داخل أرضه الزراعية، بواسطة شجرة عنب، وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته ونجله.

وبدأ الأمر بتلقي سلطات الأمن بلاغًا يفيد بالعثور على رجل يعمل في صيانة السيارات معلقاً في شجرة العنب، حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمكان الحادثة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة والفحص والتحريات، تبين أن الجثة تعود لرجل في العقد السادس من العمر، أقدم على الانتحار بعد خلافات بينه وبين زوجته ونجله، حيث اشترى قطعة الأرض التي انتحر بها وسجلها باسم زوجته، إلى جانب شراء منزل وتسجيله باسم نجله، لكن بعد أن دبّت الخلافات بينهم طالبهما باسترداد أرضه ومنزله إلا أن زوجته اتفقت مع نجله على الرفض.

وتضمنت المعلومات الأمنية، بأن الزوج شعر بخيبة أمل تجاه زوجته ونجله، إلى جانب ضياع الأموال التي أنفقها في شراء الأرض والمنزل دون فائدة، ليقرر التخلص من حياته، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، فذهب إلى الأرض وعلق نفسه بحبل في شجرة العنب منفذاً حكم الإعدام في نفسه.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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