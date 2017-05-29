بشيكتاش يتوج بطلاً للدوري التركي لكرة القدم للمرة الـ 15 في تاريخه

توّج فريق بشيكطاش، يوم الأحد، بلقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وتغلب بشيكطاش على مضيفه غازي عنتاب سبور برباعية نظيفة في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وبادر بشيكطاش بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق الهولندي ريان بابل، وأضاف اوغوزهان اوزياكوب الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ليخرج بشيكطاش متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدفين دون رد. أضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 66 و76.

وبذلك، ارتفع رصيد بشيكطاش إلى 74 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب سبور عند 26 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وجاء تتويج بشيكطاش باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين باشاك شهير إلى أربع نقاط؛ ما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وهنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فريق “بشيكطاش” بفوزه ببطولة الدوري التركي لكرة القدم، حيث أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أن أردوغان بعث ببرقية إلى رئيس النادي فكرت أورمان، لتهنئته بالبطولة.

كما بث أردوغان تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “أهنئ من صميم قلبي فريق بشيكطاش بطل الدوري التركي لموسم 2016 – 2017”. (ANADOLU)

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